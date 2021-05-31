"Финикс" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НБА с "Лейкерс"

ТАСС, 31 мая. "Лос-Анджелес Лейкерс" дома проиграл "Финиксу" со счетом 92:100 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс (25 очков + 12 подборов). В составе "Финикса" больше всех очков набрал разыгрывающий Крис Пол (18). Центровой "Финикса" Деандре Эйтон оформил дабл-дабл (14 очков + 17 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 2 июня в Финиксе. По итогам регулярного чемпионата "Лейкерс" заняли седьмое место в таблице Западной конференции, в матче раунда плей-ин команда обыграла "Голден Стэйт". "Финикс" стал вторым.