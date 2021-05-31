Пас Кучерова и 37 сейвов Василевского помогли "Тампе" победить "Каролину" в плей-офф НХЛ

ТАСС, 31 мая. "Тампа" в гостях обыграла "Каролину" со счетом 2:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брейден Пойнт (28-я минута) и Барклай Гудроу (53). У "Каролины" отличился Джейк Бин (42).

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей. Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре, в плей-офф он в семи матчах набрал 12 очков (три шайбы + девять результативных передач).

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отдал голевой пас, набрав четвертое очко (1+3) в семи матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев не отметился результативными действиями.

"Тампа" повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет на площадке "Каролины" 2 июня.

По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Тампа" - третье. В первом раунде "Каролина" победила в серии с "Нэшвиллом" (4-2), "Тампа" с таким же счетом обыграла "Флориду". В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.