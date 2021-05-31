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НХЛ

"Колорадо" разгромил "Вегас" в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Ничушкин сделал передачу

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу "Колорадо"
Валерий Ничушкин ("Колорадо") и Макс Пачиоретти ("Вегас") AP Photo/Jack Dempsey
Описание
Валерий Ничушкин ("Колорадо") и Макс Пачиоретти ("Вегас")
© AP Photo/Jack Dempsey

ТАСС, 31 мая. "Колорадо" дома разгромил "Вегас" со счетом 7:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Микко Рантанен (5-я минута), Габриэль Ландескуг (11, 36), Брэндон Саад (22), Натан Маккиннон (25, 38) и Кейл Макар (56). У гостей шайба на счету Вильяма Карлссона (35).

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился голевой передачей и набрал третье очко (1 шайба + 2 передачи) в пяти матчах плей-офф.

"Колорадо" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет на площадке "Колорадо" 3 июня.

"Колорадо" занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, "Вегас" расположился на второй строчке в дивизионе. В первом раунде "Колорадо" победил в серии с "Сент-Луисом" (4-0), "Вегас" одолел "Миннесоту" (4-3). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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