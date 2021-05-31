"Клипперс" сравняли счет в серии первого раунда плей-офф НБА с "Далласом"

ТАСС, 31 мая. "Лос-Анджелес Клипперс" в гостях обыграл "Даллас" со счетом 106:81 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард (29 очков + 10 подборов). У "Далласа" больше всех очков набрал защитник Лука Дончич (19).
"Клипперс", проигравшие первые два матча на своей площадке, сравняли счет в серии до четырех побед - 2-2. Следующий матч пройдет 3 июня в Лос-Анджелесе.
"Даллас" в регулярном чемпионате занял пятое место в Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.