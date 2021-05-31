Оставшиеся матчи группы А отбора к чемпионату мира 2022 года в зоне Азия пройдут в ОАЭ

ТАСС, 31 мая. Оставшиеся матчи группы А отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в зоне Азия пройдут в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Китайской футбольной ассоциации.

Изначально матчи должны были пройти в китайском Сучжоу.

"Из-за вспышки COVID-19 на Мальдивах и в Сирии команды из этих стран должны будут находиться на строгом карантине по прибытии в Китай в соответствии с мерами по предотвращению пандемии, это означает, что они не смогут соревноваться в соответствии с графиком", - говорится в заявлении.

"По предложению Азиатской конфедерации футбола мы согласились перенести оставшиеся матчи группы A отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в зоне Азия в Дубай", - отмечается в заявлении.

В группе А выступают сборные Китая, Сирии, Филиппин, Мальдив и Гуама. В группе осталось провести семь матчей.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.