{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Хоккей в России

Узбекистанский "Хумо" пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги

Клуб не принимал участие в прошедшем сезоне из-за ситуации с пандемией коронавируса

ТАСС, 31 мая. Узбекистанский клуб "Хумо" не выступит в сезоне-2021/22 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Хумо" не участвовал в сезоне-2020/21 из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"До последнего момента клубом велась работа по планированию сезона и оценке рисков, связанных с пандемией, однако было решено, что клуб откладывает свое возвращение в ВХЛ до более стабильных времен", - говорится в сообщении.

"Хумо" был основан в 2018 году. Команда из Ташкента дебютировала в лиге в сезоне-2019/20 и дошла до второго раунда плей-офф. Домашние матчи клуб проводит на "Хумо-Арене" вместимостью 12,5 тыс. человек.

Теги
Хоккей в России
Футбол в России
ЦСКА объявил о подписании контракта с футболистом Заболотным
Соглашение с нападающим заключено на три года
ЦСКА объявил о подписании контракта с футболистом Заболотным
Читать полностью