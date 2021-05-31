Узбекистанский "Хумо" пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги

ТАСС, 31 мая. Узбекистанский клуб "Хумо" не выступит в сезоне-2021/22 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Хоккейный клуб "Хумо" пропустит грядущий сезон 21/22 в Высшей хоккейной лиге. До последнего момента клубом велась работа по планированию сезона и оценке рисков, связанных с пандемией, однако, было решено, что клуб откладывает своё возвращение в ВХЛ до более стабильных времён. pic.twitter.com/FkS4jmiuET

"Хумо" не участвовал в сезоне-2020/21 из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"До последнего момента клубом велась работа по планированию сезона и оценке рисков, связанных с пандемией, однако было решено, что клуб откладывает свое возвращение в ВХЛ до более стабильных времен", - говорится в сообщении.

"Хумо" был основан в 2018 году. Команда из Ташкента дебютировала в лиге в сезоне-2019/20 и дошла до второго раунда плей-офф. Домашние матчи клуб проводит на "Хумо-Арене" вместимостью 12,5 тыс. человек.