Читатели The Sun включили эмблему футбольного ЦСКА в десятку самых красивых в мире

ТАСС, 31 мая. Эмблема российского ЦСКА заняла девятое место в рейтинге самых красивых футбольных логотипов в мире. Голосование проводила британская газета The Sun.

Эмблема московского клуба получила 42,9 тыс. голосов.

Первое место занял логотип команды из Марокко "Раджа Касабланка" (3,5 млн голосов), второе - эмблема египетского "Аль-Ахли" (3 млн), третье - логотип бразильского "Флуминенсе" (169,2 тыс.).

В первую десятку также попали эмблемы турецких "Бешикташа" и "Фенербахче", чилийского "Коло-Коло", испанских "Барселоны" и "Реала", а также английского "Ливерпуля".