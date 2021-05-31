В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом перед игрой с поляками

ТАСС, 31 мая. Результаты ПЦР-тестов футболистов сборной России перед товарищеской игрой с командой Польши дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной.

"30 мая игроки и тренеры сборной сдали ПЦР-тесты сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА, - говорится в сообщении. - Сегодня стали известны результаты - все тесты отрицательные. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Польшу. Также сегодня утром в расположение сборной в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля. 10 футболистов сдали тесты, все прошло в плановом режиме".

1 июня сборная России во Вроцлаве проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы. 5 июня российские футболисты проведут в Москве контрольный матч против болгар.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).