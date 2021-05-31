Чемпионат мира по игре в го во Владивостоке пройдет без зрителей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Зрители не смогут присутствовать на чемпионате мира по игре в го во Владивостоке, они получат возможность следить за ходом турнира в интернете. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор мероприятия Владимир Горжалцан.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 9 июня.

"Для зрителей будет организована трансляция в интернете на различных игровых сервисах, большинство партий можно будет посмотреть там" - сказал Горжалцан.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские спортсмены выступят во Владивостоке под эмблемой Российской федерации го.

В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.