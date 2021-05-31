"Автомобилист" решит вопрос с потолком зарплат к старту сезона КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" урегулирует вопрос с превышением потолка зарплат к моменту официальной подачи заявки на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

31 мая издание "Спорт-Экспресс" опубликовало информацию о зарплатах игроков "Автомобилиста", а также о превышении потолка зарплат на 13 млн рублей.

"В соответствии с регламентом КХЛ и положениями типовых контрактов игроков мы не можем разглашать или комментировать конфиденциальную информацию о зарплатах. Минимальное превышение потолка сейчас есть, да. Заявка клуба будет подаваться в августе, к этому времени вопрос с потолком зарплат будет урегулирован", - заявили в пресс-службе.

Сезон-2020/21 стал первым, когда в КХЛ действовал жесткий (без права превышения) потолок зарплат, составляющий 900 млн рублей.

В прошедшем сезоне "Автомобилист" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф команда вылетела в первом раунде, проиграв в серии до четырех побед омскому "Авангарду" со счетом 1-4.