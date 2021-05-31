Соуза заявил, что в сборной Польши он хочет видеть Крыховяка образца "Севильи"

ВРОЦЛАВ /Польша/, 31 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк в играх за сборную Польши по футболу должен играть ту же роль, что во время выступления за испанскую "Севилью". Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил главный тренер польской национальной команды Паулу Соуза.

1 июня во Вроцлаве сборная Польши проведет товарищеский матч против команды России. Для обеих команд эта встреча является этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"Знаете, что я ему сказал, когда мы созвонились? Крыха, что мы хотим, так это видеть Крыховяка образца "Севильи", - сказал Соуза.

Португальский специалист отметил, что в "Локомотиве" Крыховяку предъявляются иные требования, нежели в сборной. "Динамика в российской лиге совсем другая, у него там другой статус, его команда использует тактику с ромбом. В клубе он не должен тратить энергию на оборону, он сохраняет больше свежести в атаке, что необходимо для организации голевых моментов", - отметил он.

Соуза добавил, что ждет от Крыховяка тот же уровень игры, какой он продемонстрировал в предыдущем матче сборной Польши, соперником по которому была команда Англии (1:2).

Крыховяк выступал за "Севилью" с 2014 по 2016 год. За "Локомотив" он играет с 2018 года.