СМИ: московское "Динамо" интересуется футболистом "Милана" Лаксальтом

ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб "Динамо" заинтересован в приобретении защитника итальянского "Милана" Диего Лаксальта. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Помимо бело-голубых на игрока претендует турецкий "Бешикташ". По информации источника, "Милан" намерен продать уругвайца этим летом.

Лаксальту 28 лет, последние два сезона он провел в аренде в итальянском "Торино" и шотландском "Селтике". Также он выступал за уругвайский "Дефенсор", итальянские "Интер", "Болонью", "Эмполи" и "Дженоа". За сборную Уругвая Лаксальт провел 24 встречи и отдал одну результативную передачу.