{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: московское "Динамо" интересуется футболистом "Милана" Лаксальтом

Также на игрока претендует турецкий "Бешикташ"
Диего Лаксальт (справа) EPA-EFE/CESARE ABBATE
Описание
Диего Лаксальт (справа)
© EPA-EFE/CESARE ABBATE

ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб "Динамо" заинтересован в приобретении защитника итальянского "Милана" Диего Лаксальта. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Помимо бело-голубых на игрока претендует турецкий "Бешикташ". По информации источника, "Милан" намерен продать уругвайца этим летом.

Лаксальту 28 лет, последние два сезона он провел в аренде в итальянском "Торино" и шотландском "Селтике". Также он выступал за уругвайский "Дефенсор", итальянские "Интер", "Болонью", "Эмполи" и "Дженоа". За сборную Уругвая Лаксальт провел 24 встречи и отдал одну результативную передачу.

Теги
Российский футбол
Мировой футбол
Кубок Америки по футболу 2021 года пройдет в Бразилии
Ранее организаторы отменили проведение турнира в Аргентине вслед за Колумбией
Кубок Америки по футболу 2021 года пройдет в Бразилии
Читать полностью