Роджер Федерер выиграл в своем первом с января 2020 года матче на турнире Большого шлема

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:3 в пользу 39-летнего швейцарца, посеянного на турнире под восьмым номером. Истомин прошел в основную сетку через квалификацию.

Федерер провел первый матч на турнире Большого шлема с 30 января 2020 года, когда в полуфинале Australian Open проиграл сербу Новаку Джоковичу. Всего в этом году он вышел на корт в официальной встрече в четвертый раз - швейцарец вернулся в теннис в марте после 13-месячного перерыва и сыграл на турнирах в Дохе и швейцарской Женеве.

Федерер занимает восьмое место в рейтинге Асосциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель) и делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов серии Большого шлема (20 побед). На Roland Garros Федерер становился лучшим в 2009 году. 34-летний Истомин с двумя титулами АТР на счету занимает 204-ю строчку мирового рейтинга.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости. Это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.