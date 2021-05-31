Варвара Грачева вышла во второй круг Roland Garros

ТАСС, 31 мая. Россиянка Варвара Грачева победила испанку Лару Арруабаррена-Весино в матче первого круга Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней Грачевой, занимающей 88-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Испанка вышла в основную сетку турнира через квалификацию. Во втором круге российская теннисистка сыграет с победительницей матча между итальянкой Камилой Джорджич и хорваткой Петрой Мартич (22-й номер посева).

Грачева во второй раз принимает участие в Roland Garros, в прошлом году она выбыла в первом круге. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг US Open - 2020.

29-летняя Арруабаррена-Весино занимает 192-е место мирового рейтинга и имеет в активе два титула WTA. На турнирах серии Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.