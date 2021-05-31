{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

УЕФА представил сборную лучших игроков сезона Лиги чемпионов

Победителем Лиги чемпионов в прошедшем сезоне стал английский "Челси"
© EPA-EFE/HUGO DELGADO

ТАСС, 31 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформировал сборную лучших игроков прошедшего сезона Лиги чемпионов. Команда представлена на сайте организации.

В состав вошли вратари - Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Эдуар Менди ("Челси", Англия), защитники - Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чиллуэл (все - "Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Давид Алаба ("Бавария", Германия), полузащитники - Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Н'Голо Канте (все - "Челси"), Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все - "Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту", Португалия), нападающие - Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ, Франция), Роберт Левандовский ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона", Испания).

Розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2020/21 завершился 29 мая. Победителем турнира стал "Челси", который в финале обыграл "Манчестер Сити" (1:0).

Евро-2020
Черчесов: Дзюба готов сыграть в товарищеском матче против сборной Польши
Встреча сборных России и Польши пройдет 1 июня во Вроцлаве
Читать полностью