СМИ: власти Канады разрешат клубам из США пересекать границу для участия в Кубке Стэнли

ОТТАВА, 31 мая. /ТАСС/. Канадские власти разрешат американским клубам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приезжать в Канаду для участия в матчах Кубка Стэнли. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, команды из США смогут избежать обязательного 14-дневного карантина при условии, что будут сдавать ПЦР-тесты и во время пребывания в Канаде находиться в пределах указанных им "пузырей", то есть не покидать пределов арены и отеля.

Регулярный чемпионат НХЛ в этом сезоне проходил в так называемых пузырях, в одном из которых были сосредоточены семь канадских команд. После второго раунда розыгрыша плей-офф одной из них предстоит сыграть с американским клубом, а в случае выхода в финал - с еще одной командой из США. Во второй раунд уже вышел "Виннипег". Ему предстоит сыграть с победителем серии "Монреаль" - "Торонто", решающий матч которой пройдет в ночь на вторник.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 июня.