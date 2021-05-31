Черчесов: футболисты сборной России уделят особенное внимание Левандовскому

ВРОЦЛАВ /Польша/, 31 мая. /ТАСС/. Российские футболисты уделят особенное внимание опеке нападающего сборной Польши Роберта Левандовского в товарищеском матче. Об этом в понедельник во время пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В завершившемся сезоне Левандовский забил 41 мяч в 29 играх чемпионата Германии, стал лучшим бомбардиром и установил рекорд по количеству голов в одном сезоне турнира. Нападающий "Баварии" является капитаном сборной Польши, в составе которой провел 118 матчей и забил 66 голов, и лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Главный тренер польской сборной Паулу Соуза ранее в понедельник заявил, что не планирует выпускать 32-летнего форварда в стартовом составе на матч с россиянами.

"Когда такой игрок есть в команде соперника, то на это надо обращать пристальное внимание и нейтрализовать. На установке это обсудим", - сказал Черчесов.

"Левандовский - очень хороший нападающий, он забил 41 гол. Но мы играли со звездами - [Криштиану] Роналду и [Пауло] Дибала. Нужно просто показывать свою игру и работать с командой", - отметил полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов.

Сборные России и Польши сыграют 1 июня во Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 мск. Для обеих команд этот матч является этапом подготовки к чемпионату Европы.