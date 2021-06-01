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НХЛ

"Айлендерс" сравняли счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Бостоном"

Команда из Нью-Йорка выиграла в овертайме со счетом 4:3, вратарь команды Семен Варламов отразил 39 бросков
Хоккеисты "Айлендерс" Брок Нельсон и "Бостона" Патрис Бержерон AP Photo/Winslow Townson
Описание
Хоккеисты "Айлендерс" Брок Нельсон и "Бостона" Патрис Бержерон
© AP Photo/Winslow Townson

ТАСС, 1 июня. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде обыграл "Бостон" в овертайме со счетом 4:3 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Айлендерс" шайбы забросили Джош Бэйли (27-я минута), Кайл Палмьери (32), Жан-Габриэль Пажо (44) и Кейси Сизикас (76). У "Бостона" отличились Чарли Койл (3), Патрис Бержерон (52), Брэд Маршанд (57).

Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 39 бросков. Бержерон забросил 46-ю шайбу в 156-й игре за "Бостон" в рамках плей-офф и вышел по этому показателю на второе место в истории команды, сравнявшись с Филом Эспозито. Лидирует Кэм Нили, на счету которого 55 голов за 86 матчей плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Следующий матч пройдет в Нью-Йорке 4 июня.

По итогам регулярного чемпионата "Бостон" занял третье место в таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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