"Юта" одержала третью победу в серии первого раунда плей-офф НБА с "Мемфисом"

ТАСС, 1 июня. "Юта" в гостях победила "Мемфис" со счетом 120:113 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Юты" Донован Митчелл (30 очков). В составе "Мемфиса" больше всех очков набрал разыгрывающий Джа Морант (23 + 12 передач). Дабл-дабл оформил его одноклубник Йонас Валанчюнас (14 очков + 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Юты". Следующий матч пройдет 2 июня в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

По итогам регулярного чемпионата "Юта" заняла первое место в таблице Западной конференции, "Мемфис" стал девятым и пробился в плей-офф через раунд плей-ин.

В другом матче дня "Вашингтон" дома обыграл "Филадельфию" (122:114), счет в серии стал 3-1 в пользу гостей.