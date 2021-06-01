Стадион "Екатеринбург-Арена" стал доступен для пробежек жителям города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Стадион "Екатеринбург-Арена" с 1 июня открылся для пробежек по пропускам. Территория будет доступна в утренние и вечерние часы, сообщили в пресс-службе "Екатеринбург-Арены".

"С 1 июня мы открываем территорию стадиона для пробежек. Однако не забывайте, что "Екатеринбург-Арена" - режимный объект, поэтому для допуска на стадион вам нужно оформить пропуск", - говорится в сообщении.

Для пробежек стадион будет открыт утром с 07:00 (05:00 мск) до 10:00 (08:00 мск) и вечером с 18:00 (16:00 мск) до 21:00 (19:00 мск).

Стадион "Екатеринбург-Арена" был реконструирован для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сам объект построен в 1957 году. Стадион является домашним для клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги "Урал".