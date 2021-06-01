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Массовый спорт

Левитин включен в состав оргкомитета по подготовке и проведению "Спорт-Аккорда"

Саммит пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге

ТАСС, 1 июня. Помощник президента России Игорь Левитин включен в состав оргкомитета по подготовке и проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге. Соответствующе распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в состав оргкомитета включены заместитель начальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета России Алексей Кулаковский и директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей. Исключен из состава оргкомитета первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.

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