Олимпийская чемпионка по бадминтону Марин пропустит Игры в Токио из-за травмы

ТАСС, 1 июня. Олимпийская чемпионка по бадминтону испанка Каролина Марин пропустит Игры в Токио из-за разрыва передней крестообразной связки и двух менисков левого колена. Об этом спортсменка написала в своем аккаунте в Instagram.

"После обследования стало понятно, что у меня разрыв передней крестообразной связки и двух менисков левого колена. Мне потребуется операция и период восстановления, - написала Марин. - Я буду вынуждена пропустить Олимпийские игры. Спасибо за поддержку в такой тяжелый момент".

Марин 27 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года, трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.