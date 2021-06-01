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Футбол в России

Замгендиректора "Шинника" заявил, что клуб договорился о контракте с тренером Евсеевым

На посту главного тренера клуба из Ярославля Евсеев сменит Юрия Газзаева
Вадим Евсеев Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Вадим Евсеев
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. Ярославский футбольный клуб "Шинник" договорился с Вадимом Евсеевым о назначении на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора клуба Валерий Фролов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Евсеев согласовал контракт с "Шинником" на два года. На посту главного тренера 45-летний Евсеев сменит Юрия Газзаева, контракт с которым истек 31 мая.

"Евсеев приступает к работе, сегодня пресс-конференция, - сказал Фролов. - Вроде с ним обговорили, он должен приступить к работе. Евсеев встречается с руководителями "Шинника", может, какие-то нюансы обсудить".

В прошедшем сезоне "Шинник" занял последнее, 22-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги.

В октябре 2020 года Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы", которую возглавлял с марта 2019 года. Ранее специалист работал главным тренером российских клубов "Текстильщик" и "СКА-Хабаровск", а также был исполняющим обязанности главного тренера пермского "Амкара".

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