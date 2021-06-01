Чернышенко встретился с воспитанниками одной из детских спортивных школ в Сочи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки провел встречу с воспитанниками детской спортивной школы №14 в Сочи. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

Вице-премьер обсудил с ними особенности тренировочного процесса, важность развития хоккея и детского спорта на олимпийских объектах Сочи.

"Я искренне благодарен за то, что родители и тренеры с детства прививают любовь к спорту нашему подрастающему поколению. Хоккей - это настоящая школа мастерства, дружбы и командной работы, - сказал Чернышенко. - Сейчас в сочинской спортивной школе занимаются 776 спортсменов, в том числе - 137 хоккеистов. Уверен, что каждый из них добьется успехов в спорте и в жизни".

"Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы тысячи ребят по всей стране имели возможность свободно тренироваться и достигать успехов", - добавил он.

Во встрече принял участие министр спорта Олег Матыцин. "Уверен, что число учеников этой спортивной школы будет только расти с годами. Наша задача - создать комфортные условия для того, чтобы дети во всех городах России могли заниматься спортом и добиваться успеха под руководством опытных тренеров и наставников", - отметил он.

Вице-премьер вместе с помощником президента РФ Игорем Левитиным, Матыциным, президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком, руководителем образовательного центра "Таланты и успех" Еленой Шмелевой провели инспекцию тренировочной арены ледового дворца "Айсберг", где 1 июня стартовал проводимый Континентальной хоккейной лигой международный турнир по следж-хоккею "Кубок континента".