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Футбол в Испании

СМИ: "Валенсия" может продать футболиста Черышева летом

Испанский клуб готов расстаться с российским полузащитником за €2 млн
Денис Черышев AP Photo/Michel Spingler
Описание
Денис Черышев
© AP Photo/Michel Spingler

ТАСС, 1 июня. Руководство испанского футбольного клуба "Валенсия" рассматривает вариант продажи российского полузащитника Дениса Черышева в летнее трансферное окно. Об этом сообщает газета As.

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По информации издания, стоимость трансфера футболиста сборной России может составить €2 млн. Также руководство испанского клуба планирует продажу португальского нападающего Гонсало Гедеша за €20 млн.

"Валенсия" заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошедшего сезона, набрав 43 очка в 38 матчах.

Черышеву 30 лет, в сезоне-2020/21 он принял участие в 21 игре и отметился тремя голевыми передачами.

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