Суд восстановил Борислава Михайлова на посту президента Болгарского футбольного союза

"Представительные функции Михайлова в качестве президента БФС восстановлены", - говорится в решении суда, в котором отмечается, что вместе с тем прекращены полномочия исполняющего обязанности президента БФС Михаила Касабова.

Михайлов 28 апреля отозвал свою отставку с поста президента БФС. На заседании исполкома организации он заявил, что спустя 558 дней решил отказаться от ранее поданной отставки, которая так и не была принята из-за пандемии коронавируса.

В октябре 2019 года в болгарском футболе разгорелся расистский скандал после матча между сборными Болгарии и Англии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра завершилась победой англичан со счетом 6:0. Во время матча недовольные игрой своей команды местные болельщики издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась главным арбитром. Министерство по делам молодежи и спорта страны тогда объявило ультиматум БФС, потребовав отставки Михайлова, который в итоге подал соответствующее заявление.