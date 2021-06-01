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Мировой футбол

Суд восстановил Борислава Михайлова на посту президента Болгарского футбольного союза

Михайлов 28 апреля отозвал свою отставку с поста президента БФС

СОФИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Бывший вратарь национальной сборной Борислав Михайлов восстановлен на посту президента Болгарского футбольного союза (БФС). Такое решение во вторник принял софийский городской суд, информирует агентство БГНЕС.

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"Представительные функции Михайлова в качестве президента БФС восстановлены", - говорится в решении суда, в котором отмечается, что вместе с тем прекращены полномочия исполняющего обязанности президента БФС Михаила Касабова.

Михайлов 28 апреля отозвал свою отставку с поста президента БФС. На заседании исполкома организации он заявил, что спустя 558 дней решил отказаться от ранее поданной отставки, которая так и не была принята из-за пандемии коронавируса.

В октябре 2019 года в болгарском футболе разгорелся расистский скандал после матча между сборными Болгарии и Англии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра завершилась победой англичан со счетом 6:0. Во время матча недовольные игрой своей команды местные болельщики издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась главным арбитром. Министерство по делам молодежи и спорта страны тогда объявило ультиматум БФС, потребовав отставки Михайлова, который в итоге подал соответствующее заявление.

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