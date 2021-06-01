Квитова снялась с Roland Garros из-за травмы

ТАСС, 1 июня. Представительница Чехии Петра Квитова, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с Roland Garros из-за травмы лодыжки. Об этом 31-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.
Квитова, посеянная на турнире под 11-м номером, во втором круге должна была сыграть с россиянкой Еленой Весниной. Таким образом, российская теннисистка без борьбы вышла в третий круг. Ранее из-за психологических проблем с Roland Garros снялась японка Наоми Осака.
"Это огромное разочарование, но я объявляю о том, что снимаюсь с Roland Garros. В воскресенье во время общения с журналистами я упала и повредила лодыжку. К сожалению, после МРТ и обсуждений с моей командой я приняла это сложное решение. Это неудача, но я останусь сильной и буду делать все возможное для того, чтобы восстановиться к травяному сезону", - написала Квитова.
В активе Квитовой 28 побед на турнирах WTA. Чешская теннисистка дважды выигрывала Уимблдон (2011, 2014), также она выходила в финал Australian Open 2019 года. Лучшим результатом спортсменки на Roland Garros является выход в полуфинал в 2012 и 2020 годах.
Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.