Квитова снялась с Roland Garros из-за травмы

ТАСС, 1 июня. Представительница Чехии Петра Квитова, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с Roland Garros из-за травмы лодыжки. Об этом 31-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

Квитова, посеянная на турнире под 11-м номером, во втором круге должна была сыграть с россиянкой Еленой Весниной. Таким образом, российская теннисистка без борьбы вышла в третий круг. Ранее из-за психологических проблем с Roland Garros снялась японка Наоми Осака.

"Это огромное разочарование, но я объявляю о том, что снимаюсь с Roland Garros. В воскресенье во время общения с журналистами я упала и повредила лодыжку. К сожалению, после МРТ и обсуждений с моей командой я приняла это сложное решение. Это неудача, но я останусь сильной и буду делать все возможное для того, чтобы восстановиться к травяному сезону", - написала Квитова.