Кальмезон: Рублев уже доказал, что по праву занимает место в первой десятке рейтинга ATP

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уже многократно доказал, что по праву занимает свое место в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после поражения на Roland Garros будет двигаться дальше. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Кальмезон.

Во вторник Рублев проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче первого круга Roland Garros со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6.

"Я думаю, что Андрею еще придется поработать, посмотреть, в чем он проиграл - где в подготовке, где в какой-то технике, где тактически, - сказал Кальмезон. - У него достаточно серьезная команда, и я думаю, что устраивать трагедию из того, что он проиграл, не стоит, Рублев есть Рублев, он уже многократно доказывал, что он человек, который занимает свое место в десятке и который, конечно, пойдет дальше. Я могу в него только верить, поэтому не думаю, что есть какие-то панические настроения, так как сезон только начинается. Он проанализирует все ошибки, и жизнь будет продолжаться - это моя позиция".

Также специалист заявил, что не согласен с теми, кто считает, что Медведев не может показывать результат на грунте. В понедельник 25-летний Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге Roland Garros со счетом 6:3, 6:3, 7:5 и впервые в карьере вышел во второй раунд турнира.

"Когда говорят, что Медведев на грунте показывает не очень хороший результат, я с этим не могу согласиться: он очень универсальный человек, и дело не в том, что он показывает на грунте и что он показывает на харде, дело в манере игры - мяч у него как из пушки летит, - отметил собеседник ТАСС. - Он, видимо, сейчас себя хорошо почувствовал, нашел какую-то свою ритмику отскока мяча, пришел подготовленный именно к Открытому чемпионату Франции, ведь он и сам знает, что о нем говорят, что на грунте он слабее. Действительно, основные высокие результаты он показал на харде, но Медведев знает, что такое грунт, поэтому хорошо, что он так хорошо стартовал, за него можно только порадоваться и поздравить, дай бог, чтобы он прошел еще дальше".

Медведев является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации.