Футболист Мхитарян подписал новый контракт с итальянской "Ромой"

ТАСС, 1 июня. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян подписал новый контракт с итальянским футбольным клубом "Рома". Об этом сообщает пресс-служба команды из Рима.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Мхитаряну 32 года, он выступает за "Рому" с 2019 года. В прошлом сезоне армянский футболист забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач в 34 встречах чемпионата Италии. Команда из Рима заняла седьмое место в национальном первенстве и проиграла "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы. В следующем сезоне главным тренером "Ромы" будет Жозе Моуринью.

Ранее Мхитарян выступал за английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", германскую "Боруссию" (Дортмунд), украинские "Шахтер" и "Металлург" (Донецк) и армянский "Пюник". Футболист четыре раза становился чемпионом Армении, трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, дважды Суперкубок Германии, по разу - Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

За сборную Армении Мхитарян провел 88 матчей и забил 30 мячей. Десять раз он признавался лучшим футболистом года в стране.