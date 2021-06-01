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Футбол в Италии

Футболист Мхитарян подписал новый контракт с итальянской "Ромой"

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года

ТАСС, 1 июня. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян подписал новый контракт с итальянским футбольным клубом "Рома". Об этом сообщает пресс-служба команды из Рима.

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Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Мхитаряну 32 года, он выступает за "Рому" с 2019 года. В прошлом сезоне армянский футболист забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач в 34 встречах чемпионата Италии. Команда из Рима заняла седьмое место в национальном первенстве и проиграла "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы. В следующем сезоне главным тренером "Ромы" будет Жозе Моуринью.

Ранее Мхитарян выступал за английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", германскую "Боруссию" (Дортмунд), украинские "Шахтер" и "Металлург" (Донецк) и армянский "Пюник". Футболист четыре раза становился чемпионом Армении, трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, дважды Суперкубок Германии, по разу - Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

За сборную Армении Мхитарян провел 88 матчей и забил 30 мячей. Десять раз он признавался лучшим футболистом года в стране.

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Футбол в Италии
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