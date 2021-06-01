Головин и Миранчук вошли в стартовый состав сборной России на товарищеский матч с поляками

ВРОЦЛАВ /Польша/, 1 июня. /ТАСС/. Полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Польши. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Против Польши – в таком составе. Вперёд, #НашиПарни

Встреча пройдет во Вроцлаве, начало - 21:45 мск.

В стартовый состав попали: вратарь Антон Шунин ("Динамо"); защитники Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Георгий Джикия ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Вячеслав Караваев, Далер Кузяев (оба - "Зенит"); полузащитники Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия); нападающий Артем Дзюба ("Зенит").

Встреча является этапом подготовки к чемпионату Европы. 5 июня сборная России в Москве проведет товарищеский матч с командой Болгарии.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).