Матч сборных Польши и России по футболу посетит максимальное число зрителей - 23 тыс.

ВРОЦЛАВ /Польша/, 1 июня. /ТАСС/. Товарищеский футбольный матч между сборными Польши и России посетит около 23 тыс. человек - максимально допустимое число зрителей на стадионе во Вроцлаве. Об этом ТАСС сообщили в Польском футбольном союзе.

Встреча пройдет 1 июня на Городском стадионе во Вроцлаве, который вмещает около 46 тыс. зрителей. В связи со смягчением правительством Польши антиковидных ограничений арена может быть заполнена наполовину.

Матч начнется в 21:45 мск. Для обеих команд эта встреча является частью подготовки к чемпионату Европы, который стартует 11 июня.