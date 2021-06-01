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Евро-2020

Матч сборных Польши и России по футболу посетит максимальное число зрителей - 23 тыс.

В связи со смягчением правительством Польши антиковидных ограничений арена может быть заполнена наполовину

ВРОЦЛАВ /Польша/, 1 июня. /ТАСС/. Товарищеский футбольный матч между сборными Польши и России посетит около 23 тыс. человек - максимально допустимое число зрителей на стадионе во Вроцлаве. Об этом ТАСС сообщили в Польском футбольном союзе.

Встреча пройдет 1 июня на Городском стадионе во Вроцлаве, который вмещает около 46 тыс. зрителей. В связи со смягчением правительством Польши антиковидных ограничений арена может быть заполнена наполовину.

Матч начнется в 21:45 мск. Для обеих команд эта встреча является частью подготовки к чемпионату Европы, который стартует 11 июня.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
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