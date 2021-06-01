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ММА

Магомедов и Егембердиев проведут бой за титул чемпиона ACA

Поединок пройдет 15 июля в Сочи
Евгений Егембердиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Егембердиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Муслим Магомедов проведет бой за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в полутяжелом весе против казахстанца Евгения Егембердиева. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

"Магомедов и Егембердиев проведут бой за чемпионский титул в полутяжелом весе 15 июля в Сочи", - сказал собеседник агентства.

Ранее титулом владел Давлетджан Ягшимурадов из Туркменистана, подписавший контракт с Bellator.

В послужном списке 26-летнего Магомедова девять побед, ни одного поражения, 36-летнего Егембердиева - 12 побед, 3 поражения.

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