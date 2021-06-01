Магомедов и Егембердиев проведут бой за титул чемпиона ACA

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Муслим Магомедов проведет бой за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в полутяжелом весе против казахстанца Евгения Егембердиева. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

"Магомедов и Егембердиев проведут бой за чемпионский титул в полутяжелом весе 15 июля в Сочи", - сказал собеседник агентства.

Ранее титулом владел Давлетджан Ягшимурадов из Туркменистана, подписавший контракт с Bellator.

В послужном списке 26-летнего Магомедова девять побед, ни одного поражения, 36-летнего Егембердиева - 12 побед, 3 поражения.