{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат Европы по футболу

Финская команда является соперником сборной России по групповому этапу турнира
Футболисты сборной Финляндии EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Футболисты сборной Финляндии
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 1 июня. Соперник сборной России по футболу по группе на чемпионате Европы команда Финляндии огласила состав на турнир. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

В список попали 26 игроков: вратари - Лукаш Градецки ("Байер", Германия), Eссе Йоронен ("Брешиа", Италия), Анси Яаккола ("Бристоль Роверс", Англия); защитники - Паулус Араюури ("Пафос", Кипр), Даниэль О'Шогнесси (ХИК), Йоона Тойвио ("Хеккен", Швеция), Лео Вяйсянен ("Эльфсборг", Швеция), Пюрю Сойри ("Эсбьерг", Дания), Саули Вяйсянен ("Кьево", Италия), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Йере Уронен ("Генк", Бельгия), Юкка Райтала ("Миннесота", США), Роберт Иванов ("Варта", Польша); полузащитники - Глен Камара ("Рейнджерс", Шотландия), Роберт Тейлор ("Бранн", Норвегия), Робин Лод ("Миннесота"), Фредрик Йенсен ("Аугсбург", Германия), Расмус Шуллер ("Юргорден", Швеция), Тим Спарв ("АЕЛ Лариса", Греция), Томас Лам ("Зволле", Нидерланды), Йони Кауко ("Эсбьерг", Дания), Онни Валакари ("Пафос"); нападающие - Теему Пукки ("Норвич", Англия), Йоэль Похьянпало ("Унион Берлин", Германия), Ласси Лаппалайнен ("Монреаль", Канада), Маркус Форсс ("Брентфорд", Англия).

Сборная Финляндии на чемпионате Европы сыграет с командами Дании (12 июня, Копенгаген), России (16 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (21 июня, Санкт-Петербург).

Теги
Евро-2020
ММА
Магомедов и Егембердиев проведут бой за титул чемпиона ACA
Поединок пройдет 15 июля в Сочи
Магомедов и Егембердиев проведут бой за титул чемпиона ACA
Читать полностью