Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 1 июня. Соперник сборной России по футболу по группе на чемпионате Европы команда Финляндии огласила состав на турнир. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

В список попали 26 игроков: вратари - Лукаш Градецки ("Байер", Германия), Eссе Йоронен ("Брешиа", Италия), Анси Яаккола ("Бристоль Роверс", Англия); защитники - Паулус Араюури ("Пафос", Кипр), Даниэль О'Шогнесси (ХИК), Йоона Тойвио ("Хеккен", Швеция), Лео Вяйсянен ("Эльфсборг", Швеция), Пюрю Сойри ("Эсбьерг", Дания), Саули Вяйсянен ("Кьево", Италия), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Йере Уронен ("Генк", Бельгия), Юкка Райтала ("Миннесота", США), Роберт Иванов ("Варта", Польша); полузащитники - Глен Камара ("Рейнджерс", Шотландия), Роберт Тейлор ("Бранн", Норвегия), Робин Лод ("Миннесота"), Фредрик Йенсен ("Аугсбург", Германия), Расмус Шуллер ("Юргорден", Швеция), Тим Спарв ("АЕЛ Лариса", Греция), Томас Лам ("Зволле", Нидерланды), Йони Кауко ("Эсбьерг", Дания), Онни Валакари ("Пафос"); нападающие - Теему Пукки ("Норвич", Англия), Йоэль Похьянпало ("Унион Берлин", Германия), Ласси Лаппалайнен ("Монреаль", Канада), Маркус Форсс ("Брентфорд", Англия).

Сборная Финляндии на чемпионате Европы сыграет с командами Дании (12 июня, Копенгаген), России (16 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (21 июня, Санкт-Петербург).