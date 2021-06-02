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Мировой футбол

Бразилия подтвердила, что проведет Кубок Америки по футболу

Президент страны Жаир Болсонару отметил, что уже определены четыре из пяти городов, где пройдут игры турнира
© EPA-EFE/Antonio Lacerda

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /ТАСС/. Власти Бразилии не видят препятствий для проведения в стране Кубка Америки по футболу и уже определили четыре из пяти городов, где пройдут игры турнира. Об этом заявил в понедельник президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

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"Мы, естественно вместе с губернаторами, выбрали места проведения [игр]. Сейчас [принять матчи согласились] уже четверо губернаторов - из Бразилиа (Федеральный округ - прим. ТАСС), [штатов] Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу-ду-Сул и Гояс. Есть еще один, он немного запоздал, но выразил готовность принять Кубок Америки. Все указывает на то, что с соблюдением всех протоколов, Бразилия примет Кубок Америки", - сказал глава государства.

Он отметил, что страна уже провела в этом году ряд игр первого этапа Кубка Либертадорес - главного клубного турнира континента. "По всей Южной Америке прошло около 80 игр без каких-либо проблем. В пятницу предстоит отборочная игра Бразилии с Эквадором за выход в [финальный турнир] Чемпионата мира [2022 года в Катаре]", - подчеркнул Болсонару.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая руководство Федерации футбола Колумбии обратилось к Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой о переносе соревнования на конец года, но организация отказала в удовлетворении такого запроса, лишив страну права принимать первенство. Вечером в воскресенье было также объявлено о решении отменить проведение Кубка Америки в Аргентине.

После объявлении о проведении турнира в Бразилии власти ряда штатов отказались принять у себя игры континентального первенства. Против этого выступили северо-восточные Алагоас, Баия, Параиба, Пернамбуку и Риу-Гранди-ду-Норти, юго-восточные Минас-Жерайс и Сан-Паулу, а также южный Риу-Гранди-ду-Сул. Среди возможных претендентов на проведение игр остаются южные Парана и Санта-Катарина, северо-восточные Мараньян и Сеара, а также Эспириту-Санту на юго-востоке страны.

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