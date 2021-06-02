В Канаде переименовали клуб по американскому футболу из-за недовольства коренных жителей

"Новое имя, прежняя игра. Мы - Edmonton Elks", - отмечается в размещенном на странице клуба в "Твиттере" коротком видеоролике.

ОТТАВА, 2 июня. /ТАСС/. Канадская команда по американскому футболу Edmonton Eskimos ("Эдмонтонские эскимосы") теперь будет называться Edmonton Elks ("Эдмонтонские олени"). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство клуба приняло решение о смене названия команды в июле прошлого года после многочисленных жалоб коренных народов Канады, которые были недовольны использованием слова "эскимо" в названии команды, так как на языке индейцев племени алгонкин оно означает "едок сырого мяса". По словам бывшего лидера Ассамблеи коренных народов Канады Фила Фонтэйна, "сами инуиты не называют себя эскимосами".

Клуб выступают в Канадской футбольной лиге с 1949 года и за это время выиграл 14 трофеев. Минувший футбольный сезон в Канаде был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому команда будет выступать под новым именем в следующем сезоне, который, как ожидается, начнется в августе.