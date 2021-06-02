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НХЛ

Гол Свечникова не спас "Каролину" от поражения в матче плей-офф НХЛ против "Тампы"

"Каролина" уступила со счетом 1:2, вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок
Андрей Свечников AP Photo/Mike Carlson
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Mike Carlson

ТАСС, 2 июня. "Тампа" в гостях обыграла "Каролину" со счетом 2:1 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Алекс Киллорн (28-я минута) и Энтони Сирелли (49). У "Каролины" отличился Андрей Свечников (59). Россиянин забросил вторую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф, всего на его счету пять очков (два гола + три передачи) в восьми встречах.

Выступающие за "Тампу" нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не сумели отличиться. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 31 бросок.

"Тампа" повела в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет в Тампе 4 июня.

По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Тампа" - третье. В первом раунде "Каролина" победила в серии с "Нэшвиллом" (4-2), "Тампа" с таким же счетом обыграла "Флориду". В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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