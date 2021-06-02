"Денвер" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА с "Портлендом"

Самым результативными игроком матча стал разыгрывающий "Портленда" Дэмиан Лиллард, оформивший дабл-дабл (55 очков + 10 передач). Также дабл-даблы на счету его одноклубников Юсуфа Нуркича (13 очков + 11 подборов), Роберта Ковингтона (19 очков + 11 подборов) и игроков "Денвера" Майкла Портера (26 очков + 12 подборов), Николы Йокича (38 очков + 11 подборов) и Аарона Гордона (14 очков + 10 подборов). Лиллард забросил 12 трехочковых за игру, что является рекордом плей-офф НБА.

ТАСС, 2 июня. "Денвер" дома победил "Портленд" со счетом 147:140 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Денвера". Следующий матч пройдет 3 июня в Портленде.

По итогам регулярного чемпионата "Денвер" занял третье место в таблице Западной конференции, "Портленд" стал шестым.

В другом матче первого раунда плей-офф "Финикс" разгромил "Лос-Анджелес Лейкерс" (115:85) и повел в серии со счетом 3-2. Шестая встреча команд пройдет 4 июня в Лос-Анджелесе.