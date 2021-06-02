Футболист сборной Германии Кроос приступил к тренировкам после перенесенного ковида

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии и мадридского футбольного клуба "Реал" Тони Кроос чувствует себя хорошо после перенесенной коронавирусной инфекции и готовится к чемпионату Европы. Об этом футболист сообщил в подкаст-проекте Einfach mal Luppen, который он ведет вместе с братом Феликсом.

"Все в порядке. Сердце справляется с нагрузкой" - отметил Кроос. По его словам, в понедельник утром он получил второй отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. "Так что мне теперь официально разрешено тренироваться со сборной", - добавил он.

После первого отрицательного теста на ковид, как сообщает агентство DPA, футболисту разрешили отправиться из Испании в австрийский Зеефельд в тренировочный лагерь сборной Германии, где сначала он был изолирован в своей комнате. В понедельник, по данным агентства, Кроос провел первую индивидуальную тренировку, а во вторник принял участие в заключительной тренировке перед товарищеским матчем против сборной Дании. Однако, как сообщает DPA, в игре он участие не примет.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная Германии на групповом этапе сыграет в Мюнхене с командами Франции (15 июня), Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня).