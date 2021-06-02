Песков: решение об участии Путина в церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо не принято

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Решение об участии президента России Владимира Путина в церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо в Будапеште еще не принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Чемпионат мира пройдет с 6 по 13 июня в Будапеште.

Представитель Кремля подтвердил, что российскому лидеру поступало такое приглашение. "Действительно, хорошо известно отношение Путина к дзюдо. Но пока решений на этот счет не принималось", - сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии Путина в церемонии открытия чемпионата.