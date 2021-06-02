Киевское "Динамо" продлило контракт с главным тренером команды Луческу

ТАСС, 2 июня. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу продлил контракт с футбольным клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 75-летним специалистом рассчитано до 2023 года.

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил уверенность в том, что Луческу поможет "Динамо" стать сильнее. "Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития, - сказал он. - Мирча Луческу не только тренер-победитель, он - специалист, который развивает молодых игроков и помогает нашему клубу делать уверенный шаг в будущее. Мы не сомневаемся, что сделали правильный выбор, и это решение пойдет на пользу "Динамо".

Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. В сезоне-2020/21 румынский специалист привел "Динамо" к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.

В течение тренерской карьеры Луческу, в частности, работал в донецком "Шахтер" (с 2004 по 2016 год), санкт-петербургском "Зените" (сезон-2016/17) и сборной Турции (2017-2019). С "Шахтером" Луческу восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз - обладателем Кубка Украины, в 2009 году выиграл Кубок УЕФА. С "Зенитом" Луческу завоевал Суперкубок России.