Объявлен состав женской сборной России по гандболу для подготовки к Играм в Токио

ТАСС, 2 июня. Стал известен состав женской сборной России по гандболу для подготовки к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Первый тренировочный сбор команда России проведет в Сочи 14-26 июня. После возвращения из Сочи сборная будет тренироваться в Новогорске, а также примет участие в товарищеском турнире в Нидерландах.

В состав вошла 21 спортсменка:

вратари - Анна Седойкина (ЦСКА), Виктория Калинина ("Ростов-Дон"), Анастасия Лагина ("Лада");

левые крайние - Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова ("Ростов-Дон"), Дарья Самохина ("Астраханочка");

правые крайние - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада");

линейные - Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон");

правые полусредние - Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак ("Лада");

левые полусредние - Владлена Бобровникова ("Ростов-Дон"), Полина Ведехина, Елена Михайличенко (обе - ЦСКА), Вероника Никитина ("Лада");

разыгрывающие - Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, (обе - ЦСКА), Валерия Кирдяшева, ("Лада").

В Японию в составе команды отправятся 15 игроков. Вылет команды на Игры запланирован на 17-18 июля. По прибытии команда проведет адаптивный сбор и, возможно, товарищеские игры.

"Не думаю, что по составу есть большие вопросы, в нем все сильнейшие на данный момент, - сказал главный тренер сборной России Алексей Алексеев. - Вызывает опасения форма Вяхиревой и Михайличенко, но у них еще есть время подготовиться, очень надеемся, что они смогут набрать кондиции. Потому что на Олимпиаду поедут только те, кто готов выкладываться на 100%, без оговорок. Ну и, конечно, хотелось бы обойтись на сборе без травм, хотя мы держим в уме игроков, которых можно будет вызвать в случае необходимости".

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские гандболистки на групповом этапе сыграют с командами Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии. Россиянки являются олимпийскими чемпионками 2016 года.