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Олимпиада в Токио

Около 10 тыс. волонтеров отказались от работы на Играх в Токио

Ранее организаторы Игр приняли решение не допускать на соревнования зрителей и волонтеров из-за рубежа

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 10 тыс. волонтеров отказались от работы на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

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"Я считаю, что одной из причин их отказа стало беспокойство по поводу нового коронавируса", - передает его слова агентство Киодо. Муто отметил, что таким образом число волонтеров снизилось до порядка 70 тыс., что, тем не менее, не должно оказать влияние на проведение соревнований.

Ранее организаторы Игр приняли решение не допускать на состязания болельщиков и волонтеров из-за рубежа в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.

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