{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Roland Garros

Касаткина обыграла Бенчич и вышла в третий круг Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки
Дарья Касаткина AP Photo/Thibault Camus
Описание
Дарья Касаткина
© AP Photo/Thibault Camus

ТАСС, 2 июня. Россиянка Дарья Касаткина обыграла швейцарку Белинду Бенчич в матче второго раунда Roland Garros.

На эту тему
Андрей Рублев проиграл в первом круге Roland Garros
Андрей Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

Матч закончился со счетом 6:2, 6:2 в пользу 24-летней Касаткиной. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) - Мартина Тревизан (Италия).

Касаткина занимает 34-е место в ретйинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет на счету четыре титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2018) и Уимблдона (2018).

Бенчич 24 года, она занимает 11-е место в рейтинге WTA и была посеяна на турнире под десятым номером. Лучшим результатом швейцарки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open в 2019 году.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.

Теги
Roland Garros
Олимпиада в Токио
Около 10 тыс. волонтеров отказались от работы на Играх в Токио
Ранее организаторы Игр приняли решение не допускать на соревнования зрителей и волонтеров из-за рубежа
Читать полностью