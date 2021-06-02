СМИ: футболист "Рубина" Кварацхелия может перейти в "Лидс"

ТАСС, 2 июня. Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия может перейти в английский футбольный клуб "Лидс". Об этом сообщает грузинский журналист Лаша Кокиашвили в Twitter.

"По моей информации, известный агент Кристиан Эмиле работает над трансфером Хвичи и ведет переговоры с "Лидсом", - написал журналист.

Кварацхелии 20 лет, с 2019 года он выступает за "Рубин". В сезоне-2020/21 грузинский полузащитник сыграл 23 матча в составе команды, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

"Лидс" по итогам сезона Английской премьер-лиги занял девятое место. "Рубин" стал четвертым в Тинькофф - Российской премьер-лиге.