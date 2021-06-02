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Летние олимпийские виды спорта

Россияне выиграли бронзу чемпионата Европы в миксте в стрельбе из пистолета с 25 м

Дуэт российских спортсменов составили Надежда Колода и Леонид Екимов

ТАСС, 2 июня. Россияне Надежда Колода и Леонид Екимов завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных пар в упражнении "Скорострельный малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров". Соревнования проходят в хорватском городе Осиек.

В матче за бронзу российские стрелки победили представителей Италии. Первое и второе места заняли украинские микст-дуэты.

Екимову 33 года, он является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2008, 2009).

Турнир завершится 6 июня.

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Летние олимпийские виды спорта
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