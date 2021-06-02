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Футбол в Испании

СМИ: годовая зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" снизится на €53 млн

Срок соглашения рассчитан до 2023 года
Лионель Месси EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 2 июня. Зарплата аргентинского нападающего испанского футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси по новому контракту составит €60 млн в год. Об этом сообщает портал sport.es.

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После вычета налогов футболист будет зарабатывать в год €35 млн. Это на €53 млн меньше, чем по действующему контракту.

Отмечается, что соглашение Месси с каталонским клубом будет продлено до 2023 года, после чего он перейдет в "Интер Майами", который выступает в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Отмечается, что там он будет выступать на протяжении двух сезонов и получать по €60 млн.

Месси в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" финишировала на третьей строчке таблицы чемпионата Испании с 79 очками в 38 матчах, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

Месси 33 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.

Теги
Месси, ЛионельФутбол в Испании
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