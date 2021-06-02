Женский чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Калгари

ТАСС, 2 июня. Канадский Калгари примет в 2021 году чемпионат мира по хоккею среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир пройдет с 20 по 31 августа. Все команды приедут в Калгари 10 августа и будут отправлены на карантин.

В прошлом году, как и в этом, турнир должен был пройти в Галифаксе и Труро, однако был отменен из-за коронавируса. В 2022 году мировое первенство не будет проводиться из-за зимних Олимпийских игр.

Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады, выигравшая 10 турниров, на счету команды США 9 побед. Турнир выигрывали только эти две сборные. В активе сборной России три бронзовые награды (2001, 2013, 2016).