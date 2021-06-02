Команды ПМЭФ и администрации Санкт-Петербурга приняли участие в хоккейном матче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Команды ПМЭФ и администрации Санкт-Петербурга приняли участие в гала-матче Roscongress Cup, прошедшем 2 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемонию символического вбрасывания шайбы провели бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов и президент "Лиги Ставок" Юрий Красовский. Капитаном команды Санкт-Петербурга был вице-губернатор Максим Соколов, а ПМЭФ - генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Победу в матче одержала команда ПМЭФ - 7:3, в составе которой дублем отметился управляющий делами ТАСС Дмитрий Коротков, одну из шайб он забросил, реализовав буллит. Также два гола на счету генерального директора UCG Геннадия Толстоборова, по одной шайбе забросили заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных, глава Калмыкии Бату Хасиков и президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Александр Шестаков.

Команду ПМЭФ представляли чемпион мира по хоккею Максим Сушинский и призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков. Также в матче приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ректор РГСУ Наталья Починок, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, члены совета директоров группы "Илим" Борис и Михаил Зингаревичи и другие представители крупного бизнеса и политики.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.