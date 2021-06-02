Прыгун в высоту Акименко стал вторым на турнире в словацком Шаморине

ТАСС, 2 июня. Россиянин Михаил Акименко занял второе место в прыжках в высоту на турнире в словацком Шаморине. Спортсмен показал результат 2,29 метра.

Первое место занял представитель Мексики Эдгар Ривера (2,31), третье - бельгиец Томас Кармой (2,26).

Турнир в Словакии стал первым для российского спортсмена с осени 2019 года, когда он завоевал серебро на чемпионате мира в Дохе.

Акименко получил от Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) допуск на участие в международных турнирах 22 мая. Спортсмен планировал выступить 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, однако заявка на участие в соревнованиях поступила организаторам после того, как списки были сформированы.

Акименко 25 лет, он является чемпионом России в помещении 2019 года.