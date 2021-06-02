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Футбол в России

За драку в матче молодежного первенства дисквалифицированы восемь футболистов "Ахмата"

Также дисквалификацию получил один игрок московского "Локомотива"

ТАСС, 2 июня. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал восемь футболистов грозненского "Ахмата" за потасовку в матче молодежного первенства России против московского "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча 28-го тура молодежного первенства прошла 27 мая в Грозном и завершилась победой "Локомотива" со счетом 5:1.

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Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев, Билал Ахъядов получили шестиматчевую дисквалификацию за участие в массовой драке. Турпал-Али Ибишев дисквалифицирован на две игры за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча, а Лечи Садулаев получил дисквалификацию на восемь матчей за участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение в адрес официального лица.

Также на шесть матчей за участие в массовой драке был дисквалифицирован футболист московского "Локомотива" Артем Карпукас.

Ранее руководство "Ахмата" отстранило от тренировок Садулаева, Джакуева и Ибишева.

По итогам молодежного первенства "Локомотив" занял пятое место, набрав 53 очка в 28 турах, "Ахмат" финишировал на шестой строчке с 46 очками.

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